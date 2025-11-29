Что такое VX

Токеномика Visa xStock (VX) Откройте для себя ключевую информацию о Visa xStock (VX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Visa xStock (VX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Visa xStock (VX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 221,57K $ 221,57K $ 221,57K Общее предложение: $ 21,61K $ 21,61K $ 21,61K Оборотное предложение: $ 661,97 $ 661,97 $ 661,97 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,23M $ 7,23M $ 7,23M Исторический максимум: $ 398,5 $ 398,5 $ 398,5 Исторический минимум: $ 322,91 $ 322,91 $ 322,91 Текущая цена: $ 334,71 $ 334,71 $ 334,71 Узнайте больше о цене Visa xStock (VX) Купить VX сейчас!

Информация о Visa xStock (VX) Официальный сайт: https://xstocks.com/ Whitepaper: https://docs.backed.fi/

Токеномика Visa xStock (VX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Visa xStock (VX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VX, изучите текущую цену VX!

Прогноз цены VX Хотите узнать, куда может двигаться VX? Наша страница прогноза цены VX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

