Токеномика и анализ цен Vies Token (VIES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vies Token (VIES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Общее предложение: $ 806.38M $ 806.38M $ 806.38M Оборотное предложение: $ 806.38M $ 806.38M $ 806.38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Исторический максимум: $ 0.01529872 $ 0.01529872 $ 0.01529872 Исторический минимум: $ 0.00176918 $ 0.00176918 $ 0.00176918 Текущая цена: $ 0.00185038 $ 0.00185038 $ 0.00185038 Узнайте больше о цене Vies Token (VIES) Купить VIES сейчас!

Информация о Vies Token (VIES) VIES is a next-gen crypto ecosystem built to empower individuals through real blockchain utility. With staking, users earn passive rewards; vaults offer optimized yield strategies; airdrops reward community loyalty; and our launchpad supports emerging Web3 projects, with a smoothing user interface, transparent and safe transactions. From everyday people to the decentralized future — Vies bridges lives with blockchain. VIES is a next-gen crypto ecosystem built to empower individuals through real blockchain utility. With staking, users earn passive rewards; vaults offer optimized yield strategies; airdrops reward community loyalty; and our launchpad supports emerging Web3 projects, with a smoothing user interface, transparent and safe transactions. From everyday people to the decentralized future — Vies bridges lives with blockchain. Официальный сайт: https://viescoin.xyz/

Токеномика Vies Token (VIES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vies Token (VIES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIES, изучите текущую цену VIES!

