Сегодняшняя цена Until

Текущая цена Until (UNTIL) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UNTIL на USD составляет $ 0 за UNTIL.

На данный момент Until занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11,662.96, при оборотном предложении 297.10M UNTIL. В течение последних 24 часов, UNTIL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.02046763, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UNTIL изменился на +0.10% за последний час и на +2.11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Until (UNTIL)

Рыночная капитализация $ 11.66K$ 11.66K $ 11.66K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 39.14K$ 39.14K $ 39.14K Оборотное предложение 297.10M 297.10M 297.10M Общее предложение 997,096,663.025014 997,096,663.025014 997,096,663.025014

Текущая рыночная капитализация Until составляет $ 11.66K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UNTIL составляет 297.10M, а общее предложение – 997096663.025014. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 39.14K.