Какова текущая цена UNITE THE KINGDOM?

UNITE THE KINGDOM торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 0.42%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна UTK сегодня?

Волатильность цены UTK за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для UNITE THE KINGDOM?

Цена токена колебалась между ₽ (минимум) и ₽ (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для UTK?

За последние 24 часа объем торгов UTK составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽0.364356614336297856000, а минимальная цена за все время — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для UNITE THE KINGDOM?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как UTK сравнивается с другими токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

В рамках категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme UTK демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.