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Текущая цена UBIX Network сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация UBX составляет 108 564 USD. Отслеживайте обновления цен UBX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена UBIX Network сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация UBX составляет 108 564 USD. Отслеживайте обновления цен UBX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена UBIX Network (UBX)

Не в листинге

Текущая цена 1 UBX в USD:

$0,000000257122
$0,000000257122$0,000000257122
-3,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены UBIX Network (UBX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:29:12 (UTC+8)

Сегодняшняя цена UBIX Network

Текущая цена UBIX Network (UBX) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UBX на USD составляет $ 0 за UBX.

На данный момент UBIX Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 108 564, при оборотном предложении 331,97B UBX. В течение последних 24 часов, UBX торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00510796, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UBX изменился на -- за последний час и на +5,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация UBIX Network (UBX)

$ 108,56K
$ 108,56K$ 108,56K

--
----

$ 112,68K
$ 112,68K$ 112,68K

331,97B
331,97B 331,97B

438 227 541 417,0
438 227 541 417,0 438 227 541 417,0

Текущая рыночная капитализация UBIX Network составляет $ 108,56K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UBX составляет 331,97B, а общее предложение – 438227541417.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 112,68K.

История цен UBIX Network в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,00510796
$ 0,00510796$ 0,00510796

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5,35%

+5,35%

История цен UBIX Network (UBX) в USD

За сегодня изменение цены UBIX Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены UBIX Network на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены UBIX Network на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены UBIX Network на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+11,36%
60 дней$ 0-5,08%
90 дней----

Прогноз цены UBIX Network

Прогноз цены UBIX Network (UBX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена UBX в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены UBIX Network (UBX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена UBIX Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену UBIX Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены UBX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены UBIX Network».

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Источник UBIX Network (UBX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Directed Acyclic Graph (DAG)Ethereum EcosystemLayer 1 (L1)

О UBIX Network

Какова текущая цена UBIX Network?

Текущая оценка составляет ₽, при этом за последние 24 часа цена изменилась на --%.

Как рыночные настроения влияют на UBX?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг UBIX Network?

С рыночной капитализацией ₽8122501.0377573888000 UBIX Network занимает #6046 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

UBX зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна UBX сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽0E-14 и ₽0E-14, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на UBIX Network?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (331973664736.0 токенов), тенденции принятия в рамках Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Directed Acyclic Graph (DAG) и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:29:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии UBIX Network (UBX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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