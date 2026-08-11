Сегодняшняя цена UBIX Network

Текущая цена UBIX Network (UBX) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UBX на USD составляет $ 0 за UBX.

На данный момент UBIX Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 108 564, при оборотном предложении 331,97B UBX. В течение последних 24 часов, UBX торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00510796, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UBX изменился на -- за последний час и на +5,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация UBIX Network (UBX)

Рыночная капитализация $ 108,56K$ 108,56K $ 108,56K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 112,68K$ 112,68K $ 112,68K Оборотное предложение 331,97B 331,97B 331,97B Общее предложение 438 227 541 417,0 438 227 541 417,0 438 227 541 417,0

Текущая рыночная капитализация UBIX Network составляет $ 108,56K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UBX составляет 331,97B, а общее предложение – 438227541417.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 112,68K.