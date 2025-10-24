Текущая цена Tycoon by Shareland сегодня составляет 0,00166825 USD. Следите за обновлениями цены TYCOON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TYCOON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Tycoon by Shareland сегодня составляет 0,00166825 USD. Следите за обновлениями цены TYCOON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TYCOON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TYCOON

Информация о цене TYCOON

Официальный сайт TYCOON

Токеномика TYCOON

Прогноз цен TYCOON

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Tycoon by Shareland

Цена Tycoon by Shareland (TYCOON)

Не в листинге

Текущая цена 1 TYCOON в USD:

$0,00166825
$0,00166825$0,00166825
+41,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Tycoon by Shareland (TYCOON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:19:05 (UTC+8)

Информация о ценах Tycoon by Shareland (TYCOON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00108845
$ 0,00108845$ 0,00108845
Мин 24Ч
$ 0,00173108
$ 0,00173108$ 0,00173108
Макс 24Ч

$ 0,00108845
$ 0,00108845$ 0,00108845

$ 0,00173108
$ 0,00173108$ 0,00173108

$ 0,00294868
$ 0,00294868$ 0,00294868

$ 0
$ 0$ 0

-2,22%

+41,01%

+41,45%

+41,45%

Текущая цена Tycoon by Shareland (TYCOON) составляет $0,00166825. За последние 24 часа TYCOON торговался в диапазоне от $ 0,00108845 до $ 0,00173108, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TYCOON за все время составляет $ 0,00294868, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, TYCOON изменился на -2,22% за последний час, на +41,01% за 24 часа и на +41,45% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Tycoon by Shareland (TYCOON)

$ 253,69K
$ 253,69K$ 253,69K

--
----

$ 1,69M
$ 1,69M$ 1,69M

150,00M
150,00M 150,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Tycoon by Shareland составляет $ 253,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TYCOON составляет 150,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,69M.

История цен Tycoon by Shareland (TYCOON) в USD

За сегодня изменение цены Tycoon by Shareland на USD составило $ +0,00048516.
За последние 30 дней изменение цены Tycoon by Shareland на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Tycoon by Shareland на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Tycoon by Shareland на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00048516+41,01%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Tycoon by Shareland (TYCOON)

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Tycoon by Shareland (TYCOON)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Tycoon by Shareland (USD)

Сколько будет стоить Tycoon by Shareland (TYCOON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Tycoon by Shareland (TYCOON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Tycoon by Shareland.

Проверьте прогноз цены Tycoon by Shareland!

TYCOON на местную валюту

Токеномика Tycoon by Shareland (TYCOON)

Понимание токеномики Tycoon by Shareland (TYCOON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TYCOON прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tycoon by Shareland (TYCOON)

Сколько стоит Tycoon by Shareland (TYCOON) на сегодня?
Актуальная цена TYCOON в USD – 0,00166825 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TYCOON в USD?
Текущая цена TYCOON в USD составляет $ 0,00166825. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Tycoon by Shareland?
Рыночная капитализация TYCOON составляет $ 253,69K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TYCOON?
Циркулирующее предложение TYCOON составляет 150,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TYCOON?
TYCOON достиг максимальной цены (ATH) в 0,00294868 USD.
Какова была минимальная цена TYCOON за все время (ATL)?
TYCOON достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов TYCOON?
Объем торгов за последние 24 часа для TYCOON составляет -- USD.
Вырастет ли TYCOON в цене в этом году?
TYCOON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TYCOON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:19:05 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Tycoon by Shareland (TYCOON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.