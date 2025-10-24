Что такое Tycoon by Shareland (TYCOON)

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tycoon by Shareland (TYCOON) Сколько стоит Tycoon by Shareland (TYCOON) на сегодня? Актуальная цена TYCOON в USD – 0,00166825 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова рыночная капитализация Tycoon by Shareland? Рыночная капитализация TYCOON составляет $ 253,69K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TYCOON? Циркулирующее предложение TYCOON составляет 150,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) TYCOON? TYCOON достиг максимальной цены (ATH) в 0,00294868 USD . Какова была минимальная цена TYCOON за все время (ATL)? TYCOON достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов TYCOON? Объем торгов за последние 24 часа для TYCOON составляет -- USD .

