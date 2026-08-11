Сегодняшняя цена TrumPOW

Текущая цена TrumPOW (TRMP) сегодня составляет $ 0 с изменением 37,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRMP на USD составляет $ 0 за TRMP.

На данный момент TrumPOW занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 243 945, при оборотном предложении 194,63B TRMP. В течение последних 24 часов, TRMP торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TRMP изменился на +1,12% за последний час и на +44,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация TrumPOW (TRMP)

Рыночная капитализация $ 243,95K$ 243,95K $ 243,95K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 243,95K$ 243,95K $ 243,95K Оборотное предложение 194,63B 194,63B 194,63B Общее предложение 194 625 643 066,7743 194 625 643 066,7743 194 625 643 066,7743

Текущая рыночная капитализация TrumPOW составляет $ 243,95K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TRMP составляет 194,63B, а общее предложение – 194625643066.7743. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 243,95K.