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Текущая цена Trava Finance сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация TRAVA составляет 20 999 USD. Отслеживайте обновления цен TRAVA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Trava Finance сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация TRAVA составляет 20 999 USD. Отслеживайте обновления цен TRAVA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Trava Finance (TRAVA)

Не в листинге

Текущая цена 1 TRAVA в USD:

$0,00000443
$0,00000443$0,00000443
-0,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Trava Finance (TRAVA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:23:42 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Trava Finance

Текущая цена Trava Finance (TRAVA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,45% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRAVA на USD составляет $ 0 за TRAVA.

На данный момент Trava Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 20 999, при оборотном предложении 4,75B TRAVA. В течение последних 24 часов, TRAVA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,04616243, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TRAVA изменился на -0,04% за последний час и на +4,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Trava Finance (TRAVA)

$ 21,00K
$ 21,00K$ 21,00K

--
----

$ 21,00K
$ 21,00K$ 21,00K

4,75B
4,75B 4,75B

4 745 402 992,914395
4 745 402 992,914395 4 745 402 992,914395

Текущая рыночная капитализация Trava Finance составляет $ 21,00K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TRAVA составляет 4,75B, а общее предложение – 4745402992.914395. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21,00K.

История цен Trava Finance в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04616243
$ 0,04616243$ 0,04616243

$ 0
$ 0$ 0

-0,04%

-0,44%

+4,19%

+4,19%

История цен Trava Finance (TRAVA) в USD

За сегодня изменение цены Trava Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Trava Finance на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Trava Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Trava Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,44%
30 дней$ 0-2,91%
60 дней$ 0-65,62%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Trava Finance

Прогноз цены Trava Finance (TRAVA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TRAVA в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Trava Finance (TRAVA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Trava Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Trava Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TRAVA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Trava Finance».

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Источник Trava Finance (TRAVA)

Официальный веб-сайт

Категория :

Artificial Intelligence (AI)BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

О Trava Finance

Какова текущая цена Trava Finance?

Trava Finance торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -0.44% за последние 24 часа.

Какова рыночная капитализация и рейтинг TRAVA?

С рыночной капитализацией ₽1571095.3842145408000 TRAVA занимает #8693 место в мире, демонстрируя своё присутствие на рынке криптовалют.

Какой ежедневный объем торгов у Trava Finance?

За последние 24 часа он составил ₽--, что свидетельствует о высоком интересе трейдеров и глубокой ликвидности.

Каково количество токенов в обращении TRAVA?

На открытых рынках находится 4745402992.914395 токенов.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Trava Finance колебался между ₽ и ₽, что отражает ежедневную волатильность.

Как Trava Finance соотносится с его историческим максимумом?

Его исторический максимум составляет ₽3.453763545746313856000, что служит ориентиром для оценки долгосрочного потенциала.

Какие долгосрочные фундаментальные факторы влияют на TRAVA?

К фундаментальным факторам относятся механизмы предложения, тенденции принятия в категории Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,NFT,BNB Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Ethereum Ecosystem и динамика развития в сети --.

Как TRAVA ведёт себя в разных рыночных условиях?

В периоды высокого объёма торгов ликвидность повышается, а спреды сужаются. В периоды низкого объёма цены могут становиться более нестабильными из-за снижения глубины рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:23:42 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Trava Finance (TRAVA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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