Сегодняшняя цена Trava Finance

Текущая цена Trava Finance (TRAVA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,45% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRAVA на USD составляет $ 0 за TRAVA.

На данный момент Trava Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 20 999, при оборотном предложении 4,75B TRAVA. В течение последних 24 часов, TRAVA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,04616243, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TRAVA изменился на -0,04% за последний час и на +4,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Trava Finance (TRAVA)

Рыночная капитализация $ 21,00K$ 21,00K $ 21,00K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 21,00K$ 21,00K $ 21,00K Оборотное предложение 4,75B 4,75B 4,75B Общее предложение 4 745 402 992,914395 4 745 402 992,914395 4 745 402 992,914395

Текущая рыночная капитализация Trava Finance составляет $ 21,00K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TRAVA составляет 4,75B, а общее предложение – 4745402992.914395. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21,00K.