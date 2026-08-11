Какова текущая цена The Petros Token?

The Petros Token оценивается в ₽0.15183489560098048000, за сегодняшний день она изменилась на -6.11%.

Насколько быстро растёт сообщество $TPT?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену The Petros Token?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль The Petros Token в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов $TPT?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как $TPT соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.448238398707559936000, а ATL — ₽0.094962275175689600000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 68976014.546562 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.