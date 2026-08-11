Что сейчас торгуется у The Invincible Game Token?

Текущая цена: ₽0.905651683217597568000, с изменением цены за последние 24 часа на --%.

Привлекает ли IGGT внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn.

Насколько ликвиден рынок The Invincible Game Token?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно IGGT?

При наличии 12021671.792214 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как The Invincible Game Token соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽4.7507697846018816000 и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется The Invincible Game Token?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность The Invincible Game Token.