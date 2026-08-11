Сегодняшняя цена Testicle

Текущая цена Testicle (TESTICLE) сегодня составляет $ 0.00113633 с изменением 13.90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TESTICLE на USD составляет $ 0.00113633 за TESTICLE.

На данный момент Testicle занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1,136,307, при оборотном предложении 999.91M TESTICLE. В течение последних 24 часов, TESTICLE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0.00145221 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.02315462, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TESTICLE изменился на +2.80% за последний час и на -38.72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 471.93K.

Рыночная информация Testicle (TESTICLE)

Рыночная капитализация $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Объем (24Ч) $ 471.93K$ 471.93K $ 471.93K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Оборотное предложение 999.91M 999.91M 999.91M Общее предложение 999,912,660.836625 999,912,660.836625 999,912,660.836625

Текущая рыночная капитализация Testicle составляет $ 1.14M, при 24-часовом объеме торгов $ 471.93K. Циркулируещее обращение TESTICLE составляет 999.91M, а общее предложение – 999912660.836625. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.14M.