Сегодняшняя цена TBLL xStock

Текущая цена TBLL xStock (TBLLX) сегодня составляет $ 105,53 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TBLLX на USD составляет $ 105,53 за TBLLX.

На данный момент TBLL xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 339 840, при оборотном предложении 3,22K TBLLX. В течение последних 24 часов, TBLLX торговался в диапазоне от $ 105,46 (минимум) до $ 105,55 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 107,23, тогда как исторический минимум составил $ 103,99.

В краткосрочной перспективе TBLLX изменился на -- за последний час и на -0,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 76,90.

Рыночная информация TBLL xStock (TBLLX)

Рыночная капитализация $ 339,84K$ 339,84K $ 339,84K Объем (24Ч) $ 76,90$ 76,90 $ 76,90 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 604,04M$ 604,04M $ 604,04M Оборотное предложение 3,22K 3,22K 3,22K Общее предложение 5 724 132,232720938 5 724 132,232720938 5 724 132,232720938

Текущая рыночная капитализация TBLL xStock составляет $ 339,84K, при 24-часовом объеме торгов $ 76,90. Циркулируещее обращение TBLLX составляет 3,22K, а общее предложение – 5724132.232720938. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 604,04M.