Сегодняшняя цена SUI Agents

Текущая цена SUI Agents (SUIAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUIAI на USD составляет $ 0 за SUIAI.

На данный момент SUI Agents занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14,731.93, при оборотном предложении 66.79M SUIAI. В течение последних 24 часов, SUIAI торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.375199, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SUIAI изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5.08.

Рыночная информация SUI Agents (SUIAI)

Рыночная капитализация $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Объем (24Ч) $ 5.08$ 5.08 $ 5.08 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Оборотное предложение 66.79M 66.79M 66.79M Общее предложение 66,785,500.0 66,785,500.0 66,785,500.0

Текущая рыночная капитализация SUI Agents составляет $ 14.73K, при 24-часовом объеме торгов $ 5.08. Циркулируещее обращение SUIAI составляет 66.79M, а общее предложение – 66785500.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14.73K.