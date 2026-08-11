Сегодняшняя цена STFX

Текущая цена STFX (STFX) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,53% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STFX на USD составляет $ 0 за STFX.

На данный момент STFX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 30 368, при оборотном предложении 650,00M STFX. В течение последних 24 часов, STFX торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,088764, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе STFX изменился на -- за последний час и на -11,11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация STFX (STFX)

Рыночная капитализация $ 30,37K$ 30,37K $ 30,37K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 41,55K$ 41,55K $ 41,55K Оборотное предложение 650,00M 650,00M 650,00M Общее предложение 889 353 714,0755309 889 353 714,0755309 889 353 714,0755309

Текущая рыночная капитализация STFX составляет $ 30,37K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STFX составляет 650,00M, а общее предложение – 889353714.0755309. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 41,55K.