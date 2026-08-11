На какой блокчейн-сети работает StakePoint?

StakePoint работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена SPT?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -11.72% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится StakePoint?

StakePoint относится к категории Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать SPT с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация StakePoint?

Его рыночная капитализация составляет ₽10172680.7123418960000, что ставит актив на 5265-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов SPT сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 1325041067.223093 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля StakePoint?

За последний день объем торговли SPT составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа StakePoint колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.