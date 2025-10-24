Текущая цена Staked Aria Premier Launch сегодня составляет 0,963269 USD. Следите за обновлениями цены STAPL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STAPL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Staked Aria Premier Launch сегодня составляет 0,963269 USD. Следите за обновлениями цены STAPL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STAPL прямо сейчас на MEXC.

Цена Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Текущая цена 1 STAPL в USD:

$0,963183
$0,963183$0,963183
+0,10%1D
График цены Staked Aria Premier Launch (STAPL) в реальном времени
Информация о ценах Staked Aria Premier Launch (STAPL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,76%

+0,17%

+0,47%

+0,47%

Текущая цена Staked Aria Premier Launch (STAPL) составляет $0,963269. За последние 24 часа STAPL торговался в диапазоне от $ 0,951636 до $ 0,971412, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STAPL за все время составляет $ 1,0, а минимальная – $ 0,871702.

Что касается краткосрочной динамики, STAPL изменился на +0,76% за последний час, на +0,17% за 24 часа и на +0,47% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Staked Aria Premier Launch (STAPL)

$ 7,87M
$ 7,87M$ 7,87M

$ 7,87M
$ 7,87M$ 7,87M

8,17M
8,17M 8,17M

8 173 032,122707862
8 173 032,122707862 8 173 032,122707862

Текущая рыночная капитализация Staked Aria Premier Launch составляет $ 7,87M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STAPL составляет 8,17M, а общее предложение – 8173032.122707862. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,87M.

История цен Staked Aria Premier Launch (STAPL) в USD

За сегодня изменение цены Staked Aria Premier Launch на USD составило $ +0,00166645.
За последние 30 дней изменение цены Staked Aria Premier Launch на USD составило $ +0,0250793827.
За последние 60 дней изменение цены Staked Aria Premier Launch на USD составило $ +0,0267014313.
За последние 90 дней изменение цены Staked Aria Premier Launch на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00166645+0,17%
30 дней$ +0,0250793827+2,60%
60 дней$ +0,0267014313+2,77%
90 дней$ 0--

Что такое Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Staked Aria Premier Launch (USD)

Сколько будет стоить Staked Aria Premier Launch (STAPL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Staked Aria Premier Launch (STAPL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Staked Aria Premier Launch.

Проверьте прогноз цены Staked Aria Premier Launch!

STAPL на местную валюту

Токеномика Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Понимание токеномики Staked Aria Premier Launch (STAPL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STAPL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Сколько стоит Staked Aria Premier Launch (STAPL) на сегодня?
Актуальная цена STAPL в USD – 0,963269 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STAPL в USD?
Текущая цена STAPL в USD составляет $ 0,963269. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Staked Aria Premier Launch?
Рыночная капитализация STAPL составляет $ 7,87M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STAPL?
Циркулирующее предложение STAPL составляет 8,17M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STAPL?
STAPL достиг максимальной цены (ATH) в 1,0 USD.
Какова была минимальная цена STAPL за все время (ATL)?
STAPL достиг минимальной цены (ATL) в 0,871702 USD.
Каков объем торгов STAPL?
Объем торгов за последние 24 часа для STAPL составляет -- USD.
Вырастет ли STAPL в цене в этом году?
STAPL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STAPL для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.