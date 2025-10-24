Что такое Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts. Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Staked Aria Premier Launch (STAPL) Сколько стоит Staked Aria Premier Launch (STAPL) на сегодня? Актуальная цена STAPL в USD – 0,963269 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STAPL в USD? $ 0,963269 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STAPL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Staked Aria Premier Launch? Рыночная капитализация STAPL составляет $ 7,87M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STAPL? Циркулирующее предложение STAPL составляет 8,17M USD . Какова была максимальная цена (ATH) STAPL? STAPL достиг максимальной цены (ATH) в 1,0 USD . Какова была минимальная цена STAPL за все время (ATL)? STAPL достиг минимальной цены (ATL) в 0,871702 USD . Каков объем торгов STAPL? Объем торгов за последние 24 часа для STAPL составляет -- USD . Вырастет ли STAPL в цене в этом году? STAPL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STAPL для более подробного анализа.

