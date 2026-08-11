Сегодняшняя цена STAK

Текущая цена STAK (STAK) сегодня составляет $ 0.914455 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STAK на USD составляет $ 0.914455 за STAK.

На данный момент STAK занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 244,759, при оборотном предложении 254.26K STAK. В течение последних 24 часов, STAK торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.1, тогда как исторический минимум составил $ 1.012.

В краткосрочной перспективе STAK изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация STAK (STAK)

Рыночная капитализация $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K Оборотное предложение 254.26K 254.26K 254.26K Общее предложение 254,255.4581816583 254,255.4581816583 254,255.4581816583

Текущая рыночная капитализация STAK составляет $ 244.76K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STAK составляет 254.26K, а общее предложение – 254255.4581816583. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 244.76K.