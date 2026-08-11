Сегодняшняя цена SPL VPN

Текущая цена SPL VPN (SPL) сегодня составляет $ 0,00112923 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SPL на USD составляет $ 0,00112923 за SPL.

На данный момент SPL VPN занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23 714, при оборотном предложении 21,00M SPL. В течение последних 24 часов, SPL торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01756179, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SPL изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SPL VPN (SPL)

Рыночная капитализация $ 23,71K$ 23,71K $ 23,71K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23,71K$ 23,71K $ 23,71K Оборотное предложение 21,00M 21,00M 21,00M Общее предложение 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Текущая рыночная капитализация SPL VPN составляет $ 23,71K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SPL составляет 21,00M, а общее предложение – 21000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,71K.