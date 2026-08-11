Сегодняшняя цена Soul Scanner

Текущая цена Soul Scanner (SOUL) сегодня составляет $ 0,184446 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOUL на USD составляет $ 0,184446 за SOUL.

На данный момент Soul Scanner занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 184 446, при оборотном предложении 1,00M SOUL. В течение последних 24 часов, SOUL торговался в диапазоне от $ 0,184283 (минимум) до $ 0,184684 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2,3, тогда как исторический минимум составил $ 0,152258.

В краткосрочной перспективе SOUL изменился на -0,06% за последний час и на -6,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,02.

Рыночная информация Soul Scanner (SOUL)

Рыночная капитализация $ 184,45K$ 184,45K $ 184,45K Объем (24Ч) $ 3,02$ 3,02 $ 3,02 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 184,45K$ 184,45K $ 184,45K Оборотное предложение 1,00M 1,00M 1,00M Общее предложение 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Soul Scanner составляет $ 184,45K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,02. Циркулируещее обращение SOUL составляет 1,00M, а общее предложение – 1000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 184,45K.