На какой блокчейн-сети работает Solgirl?

Solgirl работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена SG?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -1.53% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Solgirl?

Solgirl относится к категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать SG с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Solgirl?

Его рыночная капитализация составляет ₽1099731.390673228992000, что ставит актив на 9410-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов SG сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 587998299.409073 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Solgirl?

За последний день объем торговли SG составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Solgirl колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.