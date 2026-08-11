Какова текущая цена Solana Fork Staccana?

Живая цена Solana Fork Staccana (STACCANA) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Solana Fork Staccana на рынке?

В настоящее время Solana Fork Staccana находится на 3769-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽32159407.7051303952000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов STACCANA в обращении?

Количество токенов STACCANA в обращении составляет 998858162.622895 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Solana Fork Staccana за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Solana Fork Staccana колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Solana Fork Staccana удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Solana Fork Staccana достиг максимальной цены ₽0.078495700874147760000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется STACCANA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Solana Fork Staccana?

Текущее изменение цены -2.38% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.