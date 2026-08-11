Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Smoking Chicken Fish сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SCF составляет 389 430 USD. Отслеживайте обновления цен SCF в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Smoking Chicken Fish сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SCF составляет 389 430 USD. Отслеживайте обновления цен SCF в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о SCF

Информация о цене SCF

Что такое SCF

Whitepaper SCF

Официальный сайт SCF

Токеномика SCF

Прогноз цен SCF

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Smoking Chicken Fish

Цена Smoking Chicken Fish (SCF)

Не в листинге

Текущая цена 1 SCF в USD:

$0,00038922
$0,00038922$0,00038922
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Smoking Chicken Fish (SCF) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:03:25 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Smoking Chicken Fish

Текущая цена Smoking Chicken Fish (SCF) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,65% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SCF на USD составляет $ 0 за SCF.

На данный момент Smoking Chicken Fish занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 389 430, при оборотном предложении 999,75M SCF. В течение последних 24 часов, SCF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,145357, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SCF изменился на +0,17% за последний час и на +11,13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 203,38.

Рыночная информация Smoking Chicken Fish (SCF)

$ 389,43K
$ 389,43K$ 389,43K

$ 203,38
$ 203,38$ 203,38

$ 389,43K
$ 389,43K$ 389,43K

999,75M
999,75M 999,75M

999 754 549,510974
999 754 549,510974 999 754 549,510974

Текущая рыночная капитализация Smoking Chicken Fish составляет $ 389,43K, при 24-часовом объеме торгов $ 203,38. Циркулируещее обращение SCF составляет 999,75M, а общее предложение – 999754549.510974. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 389,43K.

История цен Smoking Chicken Fish в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,145357
$ 0,145357$ 0,145357

$ 0
$ 0$ 0

+0,17%

-0,65%

+11,13%

+11,13%

История цен Smoking Chicken Fish (SCF) в USD

За сегодня изменение цены Smoking Chicken Fish на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Smoking Chicken Fish на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Smoking Chicken Fish на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Smoking Chicken Fish на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,65%
30 дней$ 0+19,98%
60 дней$ 0+37,51%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Smoking Chicken Fish

Прогноз цены Smoking Chicken Fish (SCF) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SCF в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Smoking Chicken Fish (SCF) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Smoking Chicken Fish потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Smoking Chicken Fish достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SCF, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Smoking Chicken Fish».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Smoking Chicken Fish (SCF)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Smoking Chicken Fish

Какова текущая цена торговли Smoking Chicken Fish сегодня?

Текущая цена торговли Smoking Chicken Fish составляет ₽, обновляется в режиме реального времени. Эта цена отражает агрегированные данные с нескольких рынков, обеспечивая точное представление глобального спроса и предложения.

Какова активность торговли SCF?

SCF зафиксировал 24-часовой объем торговлей в размере ₽--. Этот показатель важен для оценки условий ликвидности — более высокий объем обычно указывает на более активные рынки и более плавное исполнение ордеров.

Какова динамика цен Smoking Chicken Fish сегодня?

За последние 24 часа цена Smoking Chicken Fish изменилась на -0.65%. Положительная тенденция свидетельствует о повышенном спросе со стороны покупателей, тогда как отрицательная может отражать краткосрочное давление продавцов или общее снижение на рынке.

В каком диапазоне цены торговались Smoking Chicken Fish сегодня?

За последний день цена Smoking Chicken Fish колебалась между ₽ и ₽, что дает трейдерам представление о внутридневной волатильности и возможных уровнях поддержки и сопротивления.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Smoking Chicken Fish

Страница обновлена: 2026-08-11 11:03:25 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Smoking Chicken Fish (SCF)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Smoking Chicken Fish

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Монеро

Монеро

XMR
Эфириум

Эфириум

ETH
Солана

Солана

SOL

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

up

up

UPROBINHOOD

$0,4612
$0,4612$0,4612

+361,20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46992
$0,46992$0,46992

+839,84%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01930
$0,01930$0,01930

+54,03%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17824
$0,17824$0,17824

-11,71%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,6115
$3,6115$3,6115

+100,51%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46992
$0,46992$0,46992

+839,84%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,027430
$0,027430$0,027430

+84,13%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,6115
$3,6115$3,6115

+100,51%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0004842
$0,0004842$0,0004842

+55,19%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0178
$0,0178$0,0178

+27,14%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Ястребиная ФРС против роста ETF

Ястребиная ФРС против роста ETFЯстребиная ФРС против роста ETF

Приток 172M$ в ETF перед NFP: сигнал или ловушка?