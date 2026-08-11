Сегодняшняя цена Smoking Chicken Fish

Текущая цена Smoking Chicken Fish (SCF) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,65% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SCF на USD составляет $ 0 за SCF.

На данный момент Smoking Chicken Fish занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 389 430, при оборотном предложении 999,75M SCF. В течение последних 24 часов, SCF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,145357, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SCF изменился на +0,17% за последний час и на +11,13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 203,38.

Рыночная информация Smoking Chicken Fish (SCF)

Рыночная капитализация $ 389,43K$ 389,43K $ 389,43K Объем (24Ч) $ 203,38$ 203,38 $ 203,38 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 389,43K$ 389,43K $ 389,43K Оборотное предложение 999,75M 999,75M 999,75M Общее предложение 999 754 549,510974 999 754 549,510974 999 754 549,510974

Текущая рыночная капитализация Smoking Chicken Fish составляет $ 389,43K, при 24-часовом объеме торгов $ 203,38. Циркулируещее обращение SCF составляет 999,75M, а общее предложение – 999754549.510974. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 389,43K.