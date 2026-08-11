Какова сегодняшняя цена Skate (SKATE)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 0.66%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов SKATE находится в обращении?

Обращающееся предложение SKATE составляет 134141777.70832269, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Skate?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей SKATE. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Skate?

Рыночная капитализация составляет ₽70658944.6784757536000, что ставит Skate на 5382-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется SKATE?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Skate?

Недавнее изменение цены на 0.66% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Layer 2 (L2),Binance Alpha Spotlight и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.