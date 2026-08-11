Сегодняшняя цена Singularity Finance

Текущая цена Singularity Finance (SFI) сегодня составляет $ 0,0034665 с изменением 16,30% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SFI на USD составляет $ 0,0034665 за SFI.

На данный момент Singularity Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 733 232, при оборотном предложении 84,53M SFI. В течение последних 24 часов, SFI торговался в диапазоне от $ 0,00337245 (минимум) до $ 0,0042275 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,204218, тогда как исторический минимум составил $ 0,00326443.

В краткосрочной перспективе SFI изменился на +0,05% за последний час и на -14,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,46K.

Рыночная информация Singularity Finance (SFI)

Рыночная капитализация $ 1,73M$ 1,73M $ 1,73M Объем (24Ч) $ 3,46K$ 3,46K $ 3,46K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,73M$ 1,73M $ 1,73M Оборотное предложение 84,53M 84,53M 84,53M Общее предложение 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Singularity Finance составляет $ 1,73M, при 24-часовом объеме торгов $ 3,46K. Циркулируещее обращение SFI составляет 84,53M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,73M.