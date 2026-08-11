Сегодняшняя цена SIMD

Текущая цена SIMD (SIMD) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SIMD на USD составляет $ 0 за SIMD.

На данный момент SIMD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 225 317, при оборотном предложении 1,00B SIMD. В течение последних 24 часов, SIMD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SIMD изменился на -0,06% за последний час и на -13,73% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 8,13K.

Рыночная информация SIMD (SIMD)

Рыночная капитализация $ 225,32K$ 225,32K $ 225,32K Объем (24Ч) $ 8,13K$ 8,13K $ 8,13K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 225,32K$ 225,32K $ 225,32K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация SIMD составляет $ 225,32K, при 24-часовом объеме торгов $ 8,13K. Циркулируещее обращение SIMD составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 225,32K.