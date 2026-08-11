Сегодняшняя цена Sidiora Markets

Текущая цена Sidiora Markets (SID) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SID на USD составляет $ 0 за SID.

На данный момент Sidiora Markets занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 385 579, при оборотном предложении 989,88M SID. В течение последних 24 часов, SID торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0010868, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SID изменился на -0,06% за последний час и на -17,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,27K.

Рыночная информация Sidiora Markets (SID)

Рыночная капитализация $ 385,58K$ 385,58K $ 385,58K Объем (24Ч) $ 4,27K$ 4,27K $ 4,27K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 385,58K$ 385,58K $ 385,58K Оборотное предложение 989,88M 989,88M 989,88M Общее предложение 989 876 448,979661 989 876 448,979661 989 876 448,979661

Текущая рыночная капитализация Sidiora Markets составляет $ 385,58K, при 24-часовом объеме торгов $ 4,27K. Циркулируещее обращение SID составляет 989,88M, а общее предложение – 989876448.979661. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 385,58K.