Сегодняшняя цена Shibetoshi Nakamoto

Текущая цена Shibetoshi Nakamoto (BILLY) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BILLY на USD составляет $ 0 за BILLY.

На данный момент Shibetoshi Nakamoto занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38 316, при оборотном предложении 959,62M BILLY. В течение последних 24 часов, BILLY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00287462, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BILLY изменился на +0,30% за последний час и на -1,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Shibetoshi Nakamoto (BILLY)

Рыночная капитализация $ 38,32K$ 38,32K $ 38,32K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 38,32K$ 38,32K $ 38,32K Оборотное предложение 959,62M 959,62M 959,62M Общее предложение 959 619 807,18743 959 619 807,18743 959 619 807,18743

Текущая рыночная капитализация Shibetoshi Nakamoto составляет $ 38,32K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BILLY составляет 959,62M, а общее предложение – 959619807.18743. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 38,32K.