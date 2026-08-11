Цена SHIB2 (SHIB2)
Текущая цена SHIB2 (SHIB2) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHIB2 на USD составляет $ 0 за SHIB2.
На данный момент SHIB2 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 28 092, при оборотном предложении 1,00B SHIB2. В течение последних 24 часов, SHIB2 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00448228, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе SHIB2 изменился на +0,17% за последний час и на -3,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация SHIB2 составляет $ 28,09K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SHIB2 составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 28,09K.
+0,17%
+0,07%
-3,49%
-3,49%
За сегодня изменение цены SHIB2 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SHIB2 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SHIB2 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SHIB2 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0,07%
|30 дней
|$ 0
|-0,40%
|60 дней
|$ 0
|+10,52%
|90 дней
|$ 0
|--
В 2040 году цена SHIB2 потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Какова текущая цена торговли SHIB2 сегодня?
Текущая цена торговли SHIB2 составляет ₽, обновляется в режиме реального времени. Эта цена отражает агрегированные данные с нескольких рынков, обеспечивая точное представление глобального спроса и предложения.
Какова активность торговли SHIB2?
SHIB2 зафиксировал 24-часовой объем торговлей в размере ₽--. Этот показатель важен для оценки условий ликвидности — более высокий объем обычно указывает на более активные рынки и более плавное исполнение ордеров.
Какова динамика цен SHIB2 сегодня?
За последние 24 часа цена SHIB2 изменилась на 0.07%. Положительная тенденция свидетельствует о повышенном спросе со стороны покупателей, тогда как отрицательная может отражать краткосрочное давление продавцов или общее снижение на рынке.
В каком диапазоне цены торговались SHIB2 сегодня?
За последний день цена SHIB2 колебалась между ₽ и ₽, что дает трейдерам представление о внутридневной волатильности и возможных уровнях поддержки и сопротивления.
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.