Сегодняшняя цена SHIB2

Текущая цена SHIB2 (SHIB2) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHIB2 на USD составляет $ 0 за SHIB2.

На данный момент SHIB2 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 28 092, при оборотном предложении 1,00B SHIB2. В течение последних 24 часов, SHIB2 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00448228, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SHIB2 изменился на +0,17% за последний час и на -3,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SHIB2 (SHIB2)

Рыночная капитализация $ 28,09K$ 28,09K $ 28,09K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 28,09K$ 28,09K $ 28,09K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация SHIB2 составляет $ 28,09K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SHIB2 составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 28,09K.