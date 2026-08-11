Какова текущая цена Settled EthXY Token?

Settled EthXY Token торгуется по цене ₽0.331564508497146848000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере --%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как SEXY соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере --% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если SEXY превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Settled EthXY Token показывает себя по сравнению с токенами категории Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,Base Native?

В рамках сегмента Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,Base Native SEXY демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Settled EthXY Token?

Рыночная капитализация ₽33156450.8497146848000 ставит SEXY на 3738-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0E-14 до ₽0E-14, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется SEXY?

Settled EthXY Token обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку SEXY?

При наличии в обращении 100000000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.