Сегодняшняя цена SachiCoin

Текущая цена SachiCoin (SACHI) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,79% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SACHI на USD составляет $ 0 за SACHI.

На данный момент SachiCoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 69 902, при оборотном предложении 963,29M SACHI. В течение последних 24 часов, SACHI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00993498, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SACHI изменился на -0,06% за последний час и на -5,60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SachiCoin (SACHI)

Рыночная капитализация $ 69,90K$ 69,90K $ 69,90K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 69,90K$ 69,90K $ 69,90K Оборотное предложение 963,29M 963,29M 963,29M Общее предложение 963 294 875,911828 963 294 875,911828 963 294 875,911828

Текущая рыночная капитализация SachiCoin составляет $ 69,90K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SACHI составляет 963,29M, а общее предложение – 963294875.911828. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 69,90K.