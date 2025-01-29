Цена Rouge Studio (ROUGE)
Текущая цена Rouge Studio (ROUGE) сегодня составляет 0.01264069 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 265.45K USD. Цена ROUGE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Rouge Studio:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 11.40K USD
- Изменение цены Rouge Studio в течение дня составляет +4.42%
- Оборотное предложение составляет 21.00M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене ROUGE к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах ROUGE.
За сегодня изменение цены Rouge Studio на USD составило $ +0.00053491.
За последние 30 дней изменение цены Rouge Studio на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Rouge Studio на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Rouge Studio на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00053491
|+4.42%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Rouge Studio: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.23%
+4.42%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 ROUGE к AUD
A$0.020225104
|1 ROUGE к GBP
￡0.010112552
|1 ROUGE к EUR
€0.0120086555
|1 ROUGE к USD
$0.01264069
|1 ROUGE к MYR
RM0.0554926291
|1 ROUGE к TRY
₺0.4519046675
|1 ROUGE к JPY
¥1.9691666882
|1 ROUGE к RUB
₽1.23878762
|1 ROUGE к INR
₹1.0944309402
|1 ROUGE к IDR
Rp203.8820682307
|1 ROUGE к PHP
₱0.7387219236
|1 ROUGE к EGP
￡E.0.6348154518
|1 ROUGE к BRL
R$0.0739480365
|1 ROUGE к CAD
C$0.0182025936
|1 ROUGE к BDT
৳1.5369814971
|1 ROUGE к NGN
₦19.6283370251
|1 ROUGE к UAH
₴0.5320466421
|1 ROUGE к VES
Bs0.72051933
|1 ROUGE к PKR
Rs3.5268789169
|1 ROUGE к KZT
₸6.5359951714
|1 ROUGE к THB
฿0.4273817289
|1 ROUGE к TWD
NT$0.4153730734
|1 ROUGE к CHF
Fr0.011376621
|1 ROUGE к HKD
HK$0.0984709751
|1 ROUGE к MAD
.د.م0.1265333069