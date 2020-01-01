Токеномика Rouge Studio (ROUGE) Откройте для себя ключевую информацию о Rouge Studio (ROUGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rouge Studio (ROUGE) Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development. Официальный сайт: https://www.rougestudio.io Купить ROUGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Rouge Studio (ROUGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rouge Studio (ROUGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,82K $ 68,82K $ 68,82K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,82K $ 68,82K $ 68,82K Исторический максимум: $ 0,02699024 $ 0,02699024 $ 0,02699024 Исторический минимум: $ 0,0032191 $ 0,0032191 $ 0,0032191 Текущая цена: $ 0,00327708 $ 0,00327708 $ 0,00327708 Узнайте больше о цене Rouge Studio (ROUGE)

Токеномика Rouge Studio (ROUGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rouge Studio (ROUGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROUGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROUGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROUGE, изучите текущую цену ROUGE!

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