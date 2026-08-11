Сегодняшняя цена Rosie

Текущая цена Rosie (ROSIE) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROSIE на USD составляет $ 0 за ROSIE.

На данный момент Rosie занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 30 381, при оборотном предложении 999,90M ROSIE. В течение последних 24 часов, ROSIE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00153601, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ROSIE изменился на +0,17% за последний час и на +13,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Rosie (ROSIE)

Рыночная капитализация $ 30,38K$ 30,38K $ 30,38K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 30,38K$ 30,38K $ 30,38K Оборотное предложение 999,90M 999,90M 999,90M Общее предложение 999 900 521,627151 999 900 521,627151 999 900 521,627151

Текущая рыночная капитализация Rosie составляет $ 30,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROSIE составляет 999,90M, а общее предложение – 999900521.627151. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30,38K.