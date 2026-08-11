Сегодняшняя цена robn

Текущая цена robn (ROBN) сегодня составляет $ 0 с изменением 59.36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROBN на USD составляет $ 0 за ROBN.

На данный момент robn занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 42,153, при оборотном предложении 1.00B ROBN. В течение последних 24 часов, ROBN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ROBN изменился на +46.09% за последний час и на +58.98% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация robn (ROBN)

Рыночная капитализация $ 42.15K$ 42.15K $ 42.15K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 42.15K$ 42.15K $ 42.15K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация robn составляет $ 42.15K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROBN составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 42.15K.