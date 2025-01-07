Цена Repost Dog (RDOG)
Текущая цена Repost Dog (RDOG) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 56.58K USD. Цена RDOG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Repost Dog:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 496.04 USD
- Изменение цены Repost Dog в течение дня составляет +2.93%
- Оборотное предложение составляет 999.69M USD
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За сегодня изменение цены Repost Dog на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Repost Dog на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Repost Dog на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Repost Dog на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2.93%
|30 дней
|$ 0
|-31.12%
|60 дней
|$ 0
|-66.35%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Repost Dog: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.26%
+2.93%
+14.10%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$RDOG Let’s break a world record together and get the most reposts on a single tweet. The current world record is held by the Mr Beast at 3.9 million. Repost Dog The PVE Narrative We've all been waiting for! It's very simple, we need to break the current world record which is held by MR. BEAST with a total repost of 3.9M, lets repost and make history. MEMES Just Doge posing for the camera. $RDOG is created purely for entertainment and educational purposes. It is not intended to provide financial advice or endorse any specific cryptocurrency investment. Cryptocurrency markets are highly volatile and involve inherent risks. Always conduct thorough research and consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions.
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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
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