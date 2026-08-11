Сегодняшняя цена PulseChain Tiger

Текущая цена PulseChain Tiger (PTIGER) сегодня составляет $ 0.00170475 с изменением 14.01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PTIGER на USD составляет $ 0.00170475 за PTIGER.

На данный момент PulseChain Tiger занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1,107,795, при оборотном предложении 649.81M PTIGER. В течение последних 24 часов, PTIGER торговался в диапазоне от $ 0.00142034 (минимум) до $ 0.00186184 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.0074825, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PTIGER изменился на +1.14% за последний час и на +98.49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 8.57K.

Рыночная информация PulseChain Tiger (PTIGER)

Рыночная капитализация $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Объем (24Ч) $ 8.57K$ 8.57K $ 8.57K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Оборотное предложение 649.81M 649.81M 649.81M Общее предложение 649,813,338.7 649,813,338.7 649,813,338.7

Текущая рыночная капитализация PulseChain Tiger составляет $ 1.11M, при 24-часовом объеме торгов $ 8.57K. Циркулируещее обращение PTIGER составляет 649.81M, а общее предложение – 649813338.7. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.11M.