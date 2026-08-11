Сегодняшняя цена Project DogCat DOGC

Текущая цена Project DogCat DOGC (DOGC) сегодня составляет $ 0,00178297 с изменением 1,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOGC на USD составляет $ 0,00178297 за DOGC.

На данный момент Project DogCat DOGC занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 178 297, при оборотном предложении 100,00M DOGC. В течение последних 24 часов, DOGC торговался в диапазоне от $ 0,00177155 (минимум) до $ 0,00183388 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0018771, тогда как исторический минимум составил $ 0,00168954.

В краткосрочной перспективе DOGC изменился на -0,21% за последний час и на +2,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 28,84.

Рыночная информация Project DogCat DOGC (DOGC)

Рыночная капитализация $ 178,30K$ 178,30K $ 178,30K Объем (24Ч) $ 28,84$ 28,84 $ 28,84 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 178,30K$ 178,30K $ 178,30K Оборотное предложение 100,00M 100,00M 100,00M Общее предложение 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Project DogCat DOGC составляет $ 178,30K, при 24-часовом объеме торгов $ 28,84. Циркулируещее обращение DOGC составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 178,30K.