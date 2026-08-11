Какова реальная цена Pochita сегодня?

Текущая цена Pochita составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -3.47%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для POCHITA?

POCHITA торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Pochita сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется POCHITA?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что POCHITA демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Pochita в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽1420787.50895490080000 Pochita занимает #8907 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли POCHITA?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Pochita соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.094681509434209040000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение POCHITA?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (1000000000.0 токенов), производительность категории в рамках Meme,Ethereum Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.