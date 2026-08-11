На какой блокчейн-сети работает Planck?

Planck работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена PLANCK?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -13.67% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Planck?

Planck относится к категории BNB Chain Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать PLANCK с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Planck?

Его рыночная капитализация составляет ₽841183.386394403920000, что ставит актив на 9994-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов PLANCK сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 76556786.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Planck?

За последний день объем торговли PLANCK составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Planck колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.