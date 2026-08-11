Сегодняшняя цена Pikaboss

Текущая цена Pikaboss (PIKA) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PIKA на USD составляет $ 0 за PIKA.

На данный момент Pikaboss занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6 486 968, при оборотном предложении 420,69T PIKA. В течение последних 24 часов, PIKA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PIKA изменился на +0,02% за последний час и на +0,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Pikaboss (PIKA)

Рыночная капитализация $ 6,49M$ 6,49M $ 6,49M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6,49M$ 6,49M $ 6,49M Оборотное предложение 420,69T 420,69T 420,69T Общее предложение 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Pikaboss составляет $ 6,49M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PIKA составляет 420,69T, а общее предложение – 420690000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,49M.