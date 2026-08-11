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Текущая цена Phi Protocol сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация PHI составляет 16 152,73 USD. Отслеживайте обновления цен PHI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Phi Protocol сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация PHI составляет 16 152,73 USD. Отслеживайте обновления цен PHI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Phi Protocol (PHI)

Не в листинге

Текущая цена 1 PHI в USD:

$0,00001618
$0,00001618$0,00001618
+0,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Phi Protocol (PHI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 09:38:43 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Phi Protocol

Текущая цена Phi Protocol (PHI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PHI на USD составляет $ 0 за PHI.

На данный момент Phi Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 152,73, при оборотном предложении 998,41M PHI. В течение последних 24 часов, PHI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00395266, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PHI изменился на -0,16% за последний час и на -0,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Phi Protocol (PHI)

$ 16,15K
$ 16,15K$ 16,15K

--
----

$ 16,15K
$ 16,15K$ 16,15K

998,41M
998,41M 998,41M

998 409 222,871855
998 409 222,871855 998 409 222,871855

Текущая рыночная капитализация Phi Protocol составляет $ 16,15K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PHI составляет 998,41M, а общее предложение – 998409222.871855. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,15K.

История цен Phi Protocol в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00395266
$ 0,00395266$ 0,00395266

$ 0
$ 0$ 0

-0,16%

+0,49%

-0,57%

-0,57%

История цен Phi Protocol (PHI) в USD

За сегодня изменение цены Phi Protocol на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Phi Protocol на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Phi Protocol на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Phi Protocol на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,49%
30 дней$ 0-8,86%
60 дней$ 0+10,06%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Phi Protocol

Прогноз цены Phi Protocol (PHI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PHI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Phi Protocol (PHI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Phi Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Phi Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PHI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Phi Protocol».

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Источник Phi Protocol (PHI)

Официальный веб-сайт

Категория :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

О Phi Protocol

На какой блокчейн-сети работает Phi Protocol?

Phi Protocol работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена PHI?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на 0.49% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Phi Protocol?

Phi Protocol относится к категории Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,AI Applications. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать PHI с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Phi Protocol?

Его рыночная капитализация составляет ₽1208496.857301191920000, что ставит актив на 9203-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов PHI сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 998409222.871855 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Phi Protocol?

За последний день объем торговли PHI составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Phi Protocol колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Phi Protocol

Страница обновлена: 2026-08-11 09:38:43 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Phi Protocol (PHI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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