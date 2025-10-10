Токеномика Phi Protocol (PHI) Откройте для себя ключевую информацию о Phi Protocol (PHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Phi Protocol (PHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phi Protocol (PHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 204,36K $ 204,36K $ 204,36K Общее предложение: $ 998,67M $ 998,67M $ 998,67M Оборотное предложение: $ 998,67M $ 998,67M $ 998,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 204,36K $ 204,36K $ 204,36K Исторический максимум: $ 0,00395266 $ 0,00395266 $ 0,00395266 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00020464 $ 0,00020464 $ 0,00020464 Узнайте больше о цене Phi Protocol (PHI) Купить PHI сейчас!

Информация о Phi Protocol (PHI) Al native liquidity layer for Hyperliquid, Solana & more chains. Instantly deploy Al-powered onchain agents that aggregate & route liquidity via our powerful API, specially made for the cracked developers who love to build awesome applications. Phi is a comprehensive DeFi API suite that developers can integrate into their applications. Our API provides professional-grade Bridge Quotes, Market Data, and DeFi Intelligence with institutional-quality analytics and real-time data feeds. Al native liquidity layer for Hyperliquid, Solana & more chains. Instantly deploy Al-powered onchain agents that aggregate & route liquidity via our powerful API, specially made for the cracked developers who love to build awesome applications. Phi is a comprehensive DeFi API suite that developers can integrate into their applications. Our API provides professional-grade Bridge Quotes, Market Data, and DeFi Intelligence with institutional-quality analytics and real-time data feeds. Официальный сайт: https://phiprotocol.ai/

Токеномика Phi Protocol (PHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Phi Protocol (PHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHI, изучите текущую цену PHI!

Прогноз цены PHI Хотите узнать, куда может двигаться PHI? Наша страница прогноза цены PHI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

