Какова текущая цена PETRO PENGUINS?

PETRO PENGUINS торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 4.45%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как PENGO соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 4.45% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если PENGO превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как PETRO PENGUINS показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem PENGO демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация PETRO PENGUINS?

Рыночная капитализация ₽22310393.5277328000000 ставит PENGO на 4195-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется PENGO?

PETRO PENGUINS обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку PENGO?

При наличии в обращении 999977675.19585 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.