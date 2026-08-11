Какова сегодняшняя цена Parquet (PARQ)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 3.55%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов PARQ находится в обращении?

Обращающееся предложение PARQ составляет 881364442.511945, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Parquet?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей PARQ. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Parquet?

Рыночная капитализация составляет ₽1900124.2938424880000, что ставит Parquet на 8284-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется PARQ?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Parquet?

Недавнее изменение цены на 3.55% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Solana Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.