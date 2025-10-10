Токеномика Pareto Staked USP (SUSP) Откройте для себя ключевую информацию о Pareto Staked USP (SUSP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Pareto Staked USP (SUSP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pareto Staked USP (SUSP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. Рыночная капитализация: $ 7,29M Общее предложение: $ 7,00M Оборотное предложение: $ 7,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,29M Исторический максимум: $ 1,041 Исторический минимум: $ 1,012 Текущая цена: $ 1,041

Информация о Pareto Staked USP (SUSP) Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification. Официальный сайт: https://pareto.credit

Токеномика Pareto Staked USP (SUSP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pareto Staked USP (SUSP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUSP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUSP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUSP, изучите текущую цену SUSP!

