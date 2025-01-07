Цена Paca AI (PACA)
Текущая цена Paca AI (PACA) сегодня составляет 0.00848422 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6.39M USD. Цена PACA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Paca AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 258.69K USD
- Изменение цены Paca AI в течение дня составляет +8.96%
- Оборотное предложение составляет 753.69M USD
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За сегодня изменение цены Paca AI на USD составило $ +0.00069793.
За последние 30 дней изменение цены Paca AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Paca AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Paca AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00069793
|+8.96%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Paca AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.37%
+8.96%
+15.69%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses.
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€0.008060009
|1 PACA к USD
$0.00848422
|1 PACA к MYR
RM0.0380941478
|1 PACA к TRY
₺0.2998323348
|1 PACA к JPY
¥1.3356707546
|1 PACA к RUB
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₹0.7272673384
|1 PACA к IDR
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