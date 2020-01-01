Токеномика Paca AI (PACA) Откройте для себя ключевую информацию о Paca AI (PACA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Paca AI (PACA) Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses. Официальный сайт: https://www.alpacanetwork.ai/ Whitepaper: https://www.alpacanetwork.ai/whitepaper Купить PACA сейчас!

Токеномика и анализ цен Paca AI (PACA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paca AI (PACA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 768,45K $ 768,45K $ 768,45K Общее предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Оборотное предложение: $ 753,69M $ 753,69M $ 753,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M Исторический максимум: $ 0,01178802 $ 0,01178802 $ 0,01178802 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00101959 $ 0,00101959 $ 0,00101959 Узнайте больше о цене Paca AI (PACA)

Токеномика Paca AI (PACA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Paca AI (PACA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PACA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PACA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PACA, изучите текущую цену PACA!

Прогноз цены PACA Хотите узнать, куда может двигаться PACA? Наша страница прогноза цены PACA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PACA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!