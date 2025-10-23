Текущая цена Nyla AI сегодня составляет 0,00203032 USD. Следите за обновлениями цены NYLA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NYLA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Nyla AI сегодня составляет 0,00203032 USD. Следите за обновлениями цены NYLA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NYLA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о NYLA

Информация о цене NYLA

Официальный сайт NYLA

Токеномика NYLA

Прогноз цен NYLA

Цена Nyla AI (NYLA)

Текущая цена 1 NYLA в USD:

$0,00203032
-4,20%1D
USD
График цены Nyla AI (NYLA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:56:19 (UTC+8)

Информация о ценах Nyla AI (NYLA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00181134
Мин 24Ч
$ 0,00212378
Макс 24Ч

$ 0,00181134
$ 0,00212378
$ 0,00976394
$ 0,00131479
+2,42%

-4,21%

-46,12%

-46,12%

Текущая цена Nyla AI (NYLA) составляет $0,00203032. За последние 24 часа NYLA торговался в диапазоне от $ 0,00181134 до $ 0,00212378, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NYLA за все время составляет $ 0,00976394, а минимальная – $ 0,00131479.

Что касается краткосрочной динамики, NYLA изменился на +2,42% за последний час, на -4,21% за 24 часа и на -46,12% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Nyla AI (NYLA)

$ 2,02M
--
$ 2,02M
999,99M
999 986 790,43
Текущая рыночная капитализация Nyla AI составляет $ 2,02M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NYLA составляет 999,99M, а общее предложение – 999986790.43. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,02M.

История цен Nyla AI (NYLA) в USD

За сегодня изменение цены Nyla AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nyla AI на USD составило $ -0,0009183793.
За последние 60 дней изменение цены Nyla AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Nyla AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-4,21%
30 дней$ -0,0009183793-45,23%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Nyla AI (NYLA)

Источник Nyla AI (NYLA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Nyla AI (USD)

Сколько будет стоить Nyla AI (NYLA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nyla AI (NYLA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nyla AI.

Проверьте прогноз цены Nyla AI!

Токеномика Nyla AI (NYLA)

Понимание токеномики Nyla AI (NYLA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NYLA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nyla AI (NYLA)

Сколько стоит Nyla AI (NYLA) на сегодня?
Актуальная цена NYLA в USD – 0,00203032 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NYLA в USD?
Текущая цена NYLA в USD составляет $ 0,00203032. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Nyla AI?
Рыночная капитализация NYLA составляет $ 2,02M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NYLA?
Циркулирующее предложение NYLA составляет 999,99M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NYLA?
NYLA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00976394 USD.
Какова была минимальная цена NYLA за все время (ATL)?
NYLA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00131479 USD.
Каков объем торгов NYLA?
Объем торгов за последние 24 часа для NYLA составляет -- USD.
Вырастет ли NYLA в цене в этом году?
NYLA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NYLA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Nyla AI (NYLA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.