Сегодняшняя цена Numinous

Текущая цена Numinous (SN6) сегодня составляет $ 0.621791 с изменением 3.50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN6 на USD составляет $ 0.621791 за SN6.

На данный момент Numinous занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2,717,224, при оборотном предложении 4.37M SN6. В течение последних 24 часов, SN6 торговался в диапазоне от $ 0.588991 (минимум) до $ 0.636176 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2.13, тогда как исторический минимум составил $ 0.00896776.

В краткосрочной перспективе SN6 изменился на -0.37% за последний час и на +6.26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 147.54K.

Рыночная информация Numinous (SN6)

Рыночная капитализация $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Объем (24Ч) $ 147.54K$ 147.54K $ 147.54K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Оборотное предложение 4.37M 4.37M 4.37M Общее предложение 4,370,000.0 4,370,000.0 4,370,000.0

Текущая рыночная капитализация Numinous составляет $ 2.72M, при 24-часовом объеме торгов $ 147.54K. Циркулируещее обращение SN6 составляет 4.37M, а общее предложение – 4370000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2.72M.