Сегодняшняя цена Nexira DAEP

Текущая цена Nexira DAEP (NEXI) сегодня составляет $ 0.00313558 с изменением 17.71% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NEXI на USD составляет $ 0.00313558 за NEXI.

На данный момент Nexira DAEP занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 858,444, при оборотном предложении 273.78M NEXI. В течение последних 24 часов, NEXI торговался в диапазоне от $ 0.00267525 (минимум) до $ 0.00389667 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.03742276, тогда как исторический минимум составил $ 0.00267525.

В краткосрочной перспективе NEXI изменился на -6.76% за последний час и на -36.47% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 25.08K.

Рыночная информация Nexira DAEP (NEXI)

Рыночная капитализация $ 858.44K$ 858.44K $ 858.44K Объем (24Ч) $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Оборотное предложение 273.78M 273.78M 273.78M Общее предложение 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Nexira DAEP составляет $ 858.44K, при 24-часовом объеме торгов $ 25.08K. Циркулируещее обращение NEXI составляет 273.78M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.57M.